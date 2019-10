Abuelo lleva a su perro a tienda para asegurarse de que le guste el nuevo sillón

El ocurrente truco de una pasajera para evitar pagar exceso de equipaje causa revuelo en la red

Leah es una joven que siempre le había dicho a su madre, Colleen, que nunca iba a tener hijos; sin embargo, llegado el día de su cumpleaños, la joven decidió enviarle un significativo obsequio que cambiaría la vida de toda su familia para siempre. La historia fue compartida en Facebook y se hizo viral.

Como podrás observar en la filmación, todo ocurrió durante una videollamada en la que participaron sus padres y su pareja. Es así que, tras asegurarse de que el regalo ya había llegado a las manos de ellos, Leah pidió que lo abran y revisen lo que era.

El clip subido a Facebook nos deja ver que se trató de un libro para niños que la mujer no dudó en leer; no obstante, lo que no esperaba era enterarse algunos segundos después que iba a tener con quién leerlo próximamente.

"Por favor, no bromeen con algo así", dijo la emocionada mujer. "No estamos bromeando", le respondieron, lo que desató toda la alegría de Colleen. "¡Vamos a ser abuelos!", le exclamó a su esposo.

Sin embargo, las sorpresas estaban lejos de terminar. Poco después, abrió otro paquete que contenía dos pequeñas prendas, lo que confirmaba que no iba a ser abuelo de un niño sino de gemelos.

La emocionante reacción de la mujer fue grabada y publicada posteriormente en Facebook, en donde no tardó en volverse tendencia.

El clip acumula más de un millón de reproducciones y 16 mil reacciones en Facebook.