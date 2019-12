Existen perros con una habilidad especial para posar ante la lente de una cámara; sin embargo, este no es el caso de Beans, un perro salchicha que se volvió viral en Facebook tras protagonizar una hilarante fotografía que desató las carcajadas de miles de internautas.

Cada vez que Casey Stachnik, su dueña, toma una foto, el can parece posar de las formas más graciosas. "Muchas de las fotos que capturo de él a menudo son ridículas y me hacen reír", confesó a The Dodo la joven.

Hace algunos días, ella estaba sentada en su escritorio mientras Beans descansaba en su regazo. Fue entonces que decidió tomar una selfie. Tras obtener la foto, notó que el resultado no había sido el que esperaba. Míralo en Facebook.

Foto: Casey Stachnik

"Me incliné e iba a tomar la foto besando la parte posterior de su cabeza", dijo Stachnik. "Justo cuando puse mi teléfono en su lugar, besé la parte superior de su cabeza y él me miró", agregó.

En la imagen las cabezas de Casey y Beans parecen fusionarse. Tras empezar a reír, la chica decidió publicar la foto en Reddit, en donde desató las carcajdas de miles de usuarios.

"Me sorprendió cuando me desperté al día siguiente con 279 mensajes en mi bandeja de entrada y más de 30 mil votos positivos", aseguró.

"Todos mis perros me traen tanta alegría y pueden hacerme sonreír, incluso en los días más difíciles", dijo Stachnik. "Me alegra mucho tener la oportunidad de compartirlos con el mundo y mi esperanza es que también puedan alegrar el día a otras personas", añadió.

Foto: Casey Stachnik

La curiosa historia fue publicada posteriormente en Facebook, en donde se volvió tendencia.

