Neymar , futbolista estrella del Paris Saint-Germain, fue el centro de las burlas en las redes sociales luego de que se untara crema en el cutis mientras su equipo enfrentara al Stade Reims de la liga francesa. El hecho se viralizó a través de Facebook .

El momento fue captado durante el entretiempo del encuentro de este miércoles por la Ligue 1, luego de que el astro brasileño marcara uno de los goles de la victoria del PSG por 4 a 1.

"¿Protector solar? ¿Hidratante? ¿Crema para las arrugas?", preguntó el medio deportivo Goal respecto a la intención del futbolista en el partido, disputado en horas de la noche. Los internautas, por su parte, no tardaron en comentar el episodio.

"¿Qué jugador se pone crema en la cara antes de salir a jugar? 😂

Neymar ", "Draxler se pone perfume antes de jugar los partidos, Neymar se pone crema en la cara, ¿con tipos así quiere ganar una champions el PSG?", son algunos comentarios que inundan esta plataforma social.

No obstante, algunos usuarios de las redes sociales no vieron problema alguno en el cuidado que da Neymar a su piel: "Los comentaristas tienen un trauma porquese puso crema en la cara. La verdad no entiendo, cuál es el problema", salió en su defensa una usuaria.

Otros, por su parte, ofrecieron la explicación plausible de que esté de por medio un contrato firmado en abril entre una marca de cosméticos y algunos seleccionados brasileños.

Previamente, Neymar había sido fuertemente criticado por personas dentro del ámbito deportivo por algunas de sus extravagancias fuera de los gramados.