Una pareja de quincuagenarios italianos escaparon del derrumbe de su casa durante un deslizamiento de tierra en Liguria, gracias a sus dos gatos, indicaron a un diario italiano este miércoles. La historia fue publicada en Facebook y se hizo viral.

"Mi esposa se despertó porque Simba y Mose, nuestros gatos, hacían ruido", explicó Claudio Piana, un habitante de Campo Ligure (noroeste), en una entrevista en video al diario de la región, Secolo XIX.

Una vez de pie, Sabrina Pellegrini, esposa de Piana, "descubrió que los gatos jugaban con un trozo de yeso caído del techo. Luego vimos las paredes agrietadas", explicó.

Las lluvias torrenciales habían provocado un alud de tierra que afectó los cimientos de su casa, situada en la ladera de una colina.

La pareja intentó huir en un coche, pero quedaron atascados en un charco de barro y fueron rescatados por los bomberos.

"Mi hermano me llamó y me dijo: 'Claudio, tu casa se derrumbó'", dijo Piana. "Ahora no tenemos nada, los bomberos nos han dicho que nunca podremos volver a casa, es demasiado peligroso, pero es un alivio saber que Simba y Mose sobrevivieron".

Violentas tormentas azotan al noroeste de Italia desde el lunes, en particular a las regiones de Lombardía, Piamonte y Liguria.

AFP

