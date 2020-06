Cayó literalmente del cielo y su historia se volvió viral en Facebook. Luego de varios meses de haber sido hallado llorando y escondido en el patio trasero de una vivienda de la ciudad de Victoria, Australia, se confirmó que este animal se trata de una de raza de dingo 100% puro, la misma que se encuentra en peligro de extinción.

Desde agosto del presente año, mes en que el can fue encontrado, un grupo de residentes creyó que ‘Wandi’ era un zorro o un perro común y corriente. Luego de un debate en línea, el animal fue llevado a un centro veterinario.

Es así que la Fundación Australiana de Dingo confirmó hace algunos días que se trata de “un dingo 100% puro de las tierras altas de Victoria”. La directora de la fundación, Lyn Watson, explicó a ABC News que este tipo de animales, de la llamada raza alpina, se encuentra “muy cerca de la extinción”.

La organización anunció que ‘Wandi’ será parte de su programa de reproducción, “proporcionando nuevos genes para aumentar la fuerza y la diversidad” de la población de dingos puros que tiene el santuario de la institución.

El hecho tomó por sorpresa a los usuarios de Facebook, quienes en su mayoría pidieron que todas las personas involucradas en el caso, junto con las autoridades respectivas, hagan lo posible por preservar la supervivencia de esta especie.

Canis lupus dingo

El dingo (Canis lupus dingo) es una subespecie de lobo propia de Australasia. Es comúnmente descrito como un perro salvaje australiano, pero no se limita a Australia y tampoco es originario de ahí. Los dingos modernos se encuentran por todo el sureste de Asia, generalmente en pequeñas manadas en los bosques naturales, y en Australia, particularmente en el norte.

Tienen características tanto de los lobos como de los perros modernos y se piensa que su apariencia es similar a la del antecesor de los perros actuales. El nombre dingo viene del dharuk o eora, lengua aborigen, hablada en la zona de Sidney.

'Wandi', como fue bautizado el cachorro, pertenece a una especie de dingo que se creía extinta. (Foto: @wandi_dingo en Instagram)

Extinción potencial

Como resultado del cruce con perros introducidos por los europeos, la raza pura de dingos está en declive. A principios del siglo XX, la tercera parte de los dingos eran cruce de dingo y perros domésticos, y aunque el proceso de cruce era menor en zonas más remotas, se considera inevitable la extinción de la subespecie.​

Aunque la protección del dingo está vigente en Parques Nacionales Federales, Áreas de Patrimonio de la Humanidad, Reservas Aborígenes y el Territorio de la Capital Australiana, los dingos son calificados como plaga en otras áreas. La ausencia de una misma protección en todo el país implica que en muchas zonas se les cace con trampas o se les envenene, lo que ha ocasionado, junto con la hibridación con los perros domésticos, que la calificación del taxón ascendiese de “Bajo riesgo” a “Vulnerable” en 2004 por la IUCN (International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources).

