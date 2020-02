Una ilusión óptica compartida recientemente en Facebook y Twitter viene causando furor por desafiar la vista de los internautas. Y es que hay gran confusión a la hora de identificar al animal que aparece en la imagen que se volvió viral poco después de su publicación. ¿De qué se trata esta vez?

La imagen publicada por la usuaria Govinda Natalia desató toda clase de reacciones. Algunos internautas creen que es un perro, mientras que otros piensan que se trata de un alienígena o incluso de una “cabra deforme”. Otros afirman que se trata de un cerdo o un “jabalí blanco”.

“Me explotó la cabeza”, “Me tocó girar la pantalla” o “¿Qué demonios es eso?”, fueron algunos de los comentarios que originó la publicación viral de Facebook.

Desde que fue publicada en Internet, la imagen ha sido compartida más de 3 mil veces y obtuvo más de 15 mil ‘me gusta’, sorprendiendo a los usuarios por el secreto que esconde. ¿Ya te diste cuenta?

Si aún no logras identificarlo, te sorprenderá saber que se trata en realidad de un pequeño perro de pelaje blanco que posa boca arriba. Ocurre que su postura y su oreja doblada que aparenta ser un hocico genera confusión, pero visto de manera correcta no queda duda que no es más que un tierno can que fue captado en el momento preciso.

