Le canta a su perro para que se duerma y derrite de ternura los corazones de todos | VIDEO | FOTOS

Conmovedor. Esa fue la sensación que desató entre sus seguidores en Facebook el cantante de música country Brett Eldredge al demostrar lo mucho que ama a su perro ‘Edgar’.

Y es que Eldredge continuamente publica fotografías y video que tienen como protagonista a su perro en su cuenta de Facebook y el resto de sus redes sociales.

Incluso, el artista lleva a ‘Edgar’ a sus giras por Estados Unidos y suele cantarle siempre para que pueda conciliar el sueño y descansar plácidamente.

En el video que se hizo viral en Facebook, Brett derrite los corazones de sus admiradores al entonar para ‘Edgar’ el tema 'You Are My Sunshine' para que se quede dormido.

La amorosa interacción entre los dos se torna aún más adorable cuando ‘Edgar’ cae rendido ante la melodiosa voz de Brett, que lo abraza cariñosamente.

Brett y ‘Edgar’ son inseparables y el amor que sienten el uno por el otro es tan puro, como se observa en el video que se hizo viral en Facebook y otras redes sociales.