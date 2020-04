La cuarentena establecida para controlar la propagación del Covid-19 ha puesto en aprietos a millones de personas que tenían previsto importantes eventos durante estos meses. Ese es el caso de una mujer en España que esperaba recibir la llegada de su bebe en compañía de sus padres, pero tuvo que cambiar radicalmente sus planes. Su historia conmovió al mundo tras hacerse viral en Facebook.

Sara llevaba 6 meses de embarazo cuando se dio a conocer el brote del coronavirus y en ese momento jamás imagino que la rápida expansión de la enfermedad no le permitiría vivir el nacimiento de su pequeña junto a sus seres queridos. "A ti mamá. Me perdonarás que no te llamara para decirte ‘mamá nos vamos al hospital, estoy de parto!!!’ Sabía que, de haberlo hecho, te hubieses pasado la noche en vela, dándole mil vueltas a la cabeza y sufriendo por la situación que podríamos estar viviendo'', escribió la joven en su perfil de Facebook.

Tal como señala lineas arriba, Sara dio a luz a una niña en un hospital de Barcelona (España) sin tener a su lado a la persona que más necesitaba en ese momento, su madre. La mujer tuvo que contener las ganas de llamarla y darles las buenas nuevas para evitar angustiarla por los posibles riesgos que atravesaría.

Fue así como sus padres bajaron a saludarla, sin imaginar que Sara ya no tendría a la bebe en su vientre, sino recostada en la silla del coche. La llegada inesperada de la bebe, a la que decidieron llamar India, sorprendió hasta las lágrimas a los conmovidos abuelos: ''No puedo veros las caras, pero sé que papá y tu estáis sonriendo, no sois capaces de hablar sin tragar saliva, y las lágrimas en los ojos os delatan”.

La enternecedora escena ha cautivado a miles de personas en Facebook, quienes pueden imaginarse el sentir de los abuelos al no poder cargar a su nieta y tener que conformarse con verla a un metro de distancia. ''Mamá ese abrazo llegará, y todo lo que estamos viviendo nos servirá para valorarlo mucho más, llegará ese beso, esa caricia y podremos llenar nuestra caja de recuerdos de todas esas primeras veces, solo tenemos que esperar un poquito más'', finalizó Sara, quien acumula más de 49.000 ‘Me gustas’ en su publicación.

