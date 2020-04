No solo las personas pasan un duro momento al no poder salir de sus viviendas durante la cuarentena, los pequeños de cuatro patas también y así lo ha demostrado un can llamado Big Poppa. El adorable perro ha llegado al corazón de los internautas por su desolador estado de ánimo durante el confinamiento. Sin duda, más de uno ha logrado sentirse identificado con este tierno animal.

'Big Poppa’ es un bulldog inglés de tres años que ama el contacto físico con los humanos. “Él ama a los niños y luego a otros perros y luego a los adultos, en ese orden”, señaló su dueña Rashida Ellis en su cuenta de Facebook, donde las imágenes del can se hicieron viral. El animalito está pasando una temporada difícil, al igual que el resto de personas, por lo que pasa sus días recostado en el balcón de su vivienda, donde ve a los niños jugar.

Rashida, quien es diseñadora y vive en Atlanta (Estados Unidos), añadió que ‘Big Poppa’ solo quiere dormir para pasar los días más rápido. ‘’Cuando está adentro, simplemente sale al patio buscando gente. Está durmiendo más, está un poco lento. Puedo decir que no está tan feliz y emocionado como suele estar'’, comentó en su cuenta de Facebook.

Las instantáneas del can se hicieron rápidamente virales en Facebook y Twitter, donde acumulan más de 633,000 ‘Me gusta’. El furor por la ternura de ‘Big Poppa’ ha sido tanta que celebridades como Ellen DeGeneres y Maisie Williams de Game of Thrones han compartido al animal en sus redes sociales, haciendo que su popularidad aumente y por ende, la de su dueña, quien decidió crearle un fanpage en Instagram.

