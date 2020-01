Tanto ha sido el éxito de ‘Tusa’, tema de la cantante colombiana Karol G y la rapera Nicki Minaj, que una tienda de México ha decidido vender piñatas inspiradas en las artistas tal y como aparecen en el video musical. Este peculiar producto se dio a conocer a través de una publicación de Facebook que se ha vuelto viral.

A través de su cuenta de Facebook , la Piñatería Ramírez, ubicada en Tamaulipas, México , publicaron fotos de sus nuevas piñatas inspiradas en los looks de Karol G y Nicki Minaj en el video de Tusa, canción que se ha convertido en un todo un éxito musical y que también ha generado muchos memes en las redes sociales .

Pero como no hay fiesta sin torta, la tienda también aprovechó en promocionar un pastel de fondant con las figuras de las cantantes, hecho por la pastelera Greta Wilcox. Por otro lado, debido a que la publicación se hizo viral , la misma cantante Karol G compartió la foto de las piñatas en sus historias de Instagram.

En pocos días la publicación de la venta de piñatas de Karol G y Nicki Minaj tuvo más 1800 reacciones y ha sido compartida por mil personas. Las usuarias de Facebook aprovecharon el post para etiquetar a sus amistades y pedir sus regalos de cumpleaños.

Esta no es la primera vez que se hace viral un producto de la Piñatería Ramírez ya que el año anterior pusieron a la venta piñatas de la cantante mexicana Thalía cuando se volvió tendencia en las redes sociales con su popular video de ‘¿Me oyen, me escuchan, me sienten?’ .

VIDEO RECOMENDADO

¿Qué significa tusa?

TE PUEDE INTERESAR

MIRA MÁS VIDEOS

Karol G enloquece Tik Tok al ritmo de 'Tusa' 28/01/2020

Monique Pardo sorprende con ‘Trusa’, una nueva versión de ‘Tusa’ (24/01/20)

Mezclan 'Tusa' con 'Amor Sincero'de Agua Marina en discoteca de Lima y hacen bailar a todos