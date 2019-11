La crítica situación de los koalas en Australia por los gigantescos incendios que azotan los bosques ha despertado una gran ola de solidaridad. No solo rescatistas y voluntarios se han volcado a buscar animales sobrevivientes, también se han hecho efectivas donaciones de medicamentos y dinero.

Sin embargo, personas inescrupulosas se aprovechan de la situación para lucrar. Así lo ha advertido el Hospital de Koalas de Port Macquarie, que a través de su página oficial en Facebook, ha lanzado el mensaje de alerta.

“Por favor, tenga cuidado que hay cuentas fraudulentas en Go Fund Me que no están afiliadas con el Hospital Koala”, precisó la institución en el mensaje en Facebook, al tiempo de dar el link a la única cuenta de apoyo a los koalas.

Solidaridad con los koalas

Gracias a distintos videos y fotos que se han viralizado en Facebook y YouTube, que muestran a koalas rescatados del fuego o sedientos , se ha conmovido a la opinión pública que no ha dudado en dar dinero o medicinas para ayudar a estos animales, que ya antes de los incendios se encontraban en situación vulnerable.

Hasta el momento, de acuerdo a EFE, los australianos ya han donado más de 500,000 euros que serán utilizados para atender a los koalas que lleguen desde las zonas de los incendios y para un programa de reproducción de estos marsupiales.

