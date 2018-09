Facebook viral

Las mascotas del hogar suelen traer alegría a los integrantes de la familia, pero en muchas ocasiones pueden generar gran malestar por sus travesuras.

Esto ocurrió en los Estados Unidos. Las cámaras de seguridad de una vivienda registraron como un perro, de raza bóxer, jugaba con la manguera del jardín.

Sin preocuparle mucho el interior de la casa de sus amos, el can se pasea por varios ambientes mojando todo a su paso.

Mira al bóxer inundando su propia casa

Esta llamativa acción fue registrada por espacio de 10 minutos y generó inundación en el domicilio.

No se tienen noticias sobre la reacción de los dueños de la casa, pero seguramente no les causó gracia la travesura del pequeño can en su ausencia.