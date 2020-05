Los internautas han quedado sin palabras luego de conocer la tierna historia, y conexión, que hay entre Hazel y el gato de la familia de nombre Sunny. La madre de la pequeña quedó sin palabras al ver lo que las cámaras de videovigilancia habían captado durante la madrugada. El hecho, que ocurrió en Estados Unidos, se hizo viral rápidamente a través de Facebook.

Sunny es un gato que pasó la mitad de su vida en un refugio de animales, antes de que Shannon Richardson lo adoptara. “Pasó seis años de su vida buscando un nuevo hogar y tan pronto como lo conocidos tuvimos que adoptarlo”, contó la mujer al portal The Dodo.

Todo transcurría con normalidad en el hogar, y el pequeño felino se adaptó sin presentar ningún problema, sin embargo todo cambió con la llegada de su ‘hermana’ humana llamada Hazel. La historia se viralizó en Facebook y cautivó a un sinnúmero de internautas.

“Cuando trajimos a Hazel por primera vez, no la quería mucho. Dejamos el portabebés y lo olió, luego se alejó y se fue a cenar”, contó Shannon. Así pasaron muchos meses en que Sunny demostraba que no era muy ‘fanático’ de Hazel.

La llegada de Hazel provocó unos pequeños cambios en la familia. Sunny se rehúso, al inicio, a mostrar cariño con su hermana humana.| Foto: The Dodo

Pero grande fue la sorpresa de la familia al revisar el monitor de seguridad del cuarto del bebé y notar que el pequeño felino visitó por la noche la habitación de Hazel y se acurrucaba junto a ella para dormir, como si Sunny estuviese velando sus sueños. Ingresa aquí para ver el conmovedor momento registrado en video.

“Esta fue su primera siesta con ella. Me sorprendió verlo en la cuna. No hay una manera fácil de subir sin saltar bastante lejos, y realmente no le gusta saltar. ¡Se quedó allí durante cuatro horas antes que mi esposo se diera cuenta de que no había vuelto a la cama con nosotros!”, comentó Shannon Richardson.

El tiempo pasó y Sunny empezó a demostrar, poco a poco, que quería a la bella Hazel. Ahora, es común verlo atento cuando la niña llora, tratando de cuidarla a su manera e inclusive acurrucarse junto a ella cada que la pequeña toma una siesta. La historia cautivó a millones de internautas en Facebook y se hizo viral.

Pero fue grande la sorpresa de la familia al ver que la mascota Sunny visitó durante la madrugada a la pequeña y durmió junto a ella. | Foto: The Dodo

