Tim Smith es un cartero de Kentucky, en Estados Unidos , que cumple a diario su trabajo de manera tranquila. Sin embargo, el pasado 17 de diciembre vivió un momento realmente insólito. En su cuenta de Facebook personal, el hombre difundió una serie de fotografías de lo que halló aquella mañana: un perro con un hacha en la boca. La publicación es viral .

El hombre se encontraba trabajando en una zona rural. “Vi esto en mi ruta de correo de hoy. Hay muchas razones por las que tu cartero no podría entregar tus paquetes, y esta es una de ellas. Puedo manejar a un perro, pero no a un perro con un hacha”, escribió Smith en su post de Facebook, junto a las fotografías que muestran al can.

Según el medio local WKYT, el cartero explicó que ya ‘conocía’ al perro y sabía que era muy amigable. Además, afirmó que en varias oportunidades observó a la mascota sosteniendo palos de madera y demás objetos que seguramente encontró en el campo.

La publicación de Tim Smith no tardó en volverse viral y llegar hasta otros colegas. “Soy cartero y no puedo parar de reírme”. “Lo mejor que he visto en redes en mucho tiempo, gracias por la risa”, fueron algunos de los comentarios que recibió el hombre tras difundir las extrañas fotografías.

