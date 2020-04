El papel higiénico es una de las cosas que más demanda en compras ha tenido durante el tiempo de cuarentena por coronavirus. En un grupo de Facebook, una madre de Australia enseñó cómo hacer durar por más tiempo este objeto durante la temporada. El truco es sencillo y ha generado miles de reacciones en su país natal, Estados Unidos y diferentes partes del mundo.

En muchos países del mundo una de las cosas que ha tenido más demanda en compras es el papel higiénico. Cuando el brote del coronavirus se empezó a expandir por todo el mundo, muchos videos virales en Facebook mostraron la masiva adquisición de este producto en los supermercado. Ahora, una mamá australiana a través de la red social te enseña cómo hacer que este sea más duradero en tiempo de cuarentena. ¿Lo intentas?

Unas de las cosas básicas e indispensables en los hogares es el papel higiénico. En tiempos como este, donde el coronavirus ha llegado en diferentes partes del mundo, fue el protagonista en los supermercados y hasta ahora son muchas las compras como si no hubiese mañana.

En las primeras semanas fueron muchos los afectados por estas compras masivas y las tiendas no se daban abasto para adquirirlas; sin embargo, una madre de Australia dio a conocer un truco para que el poco que te quede pueda durar más, según lo explicado en Facebook.

Existe un grupo en Facebook que se llama Mums Who Budget&Save, y ha generado gran sensación por lo sencillo que puede ser ese utilitario. ¿En qué consiste o cómo hacerlo más duradero? Solo debes aplastar un poco el rollo antes de ponerlo en su sitio para que sea más difícil de hacerlo girar y salga más papel. ¿Así de simple?

Al hacerse la publicación en Facebook, fueron muchas madres las que indicaron que es un buen truco, sobre todo para los niños en casa que suelen acabárselo de un momento a otro.

De esta manera, el papel higiénico no se malgasta y se puede ahorrar dinero. Pruébalo tú mismo y saca tus propias conclusiones.

Mums Who Budget&Save es un grupo privado de Facebook de madres australianas y también cuenta con su canal de YouTube para mayor información. “Es un lugar para amigos y para compartir”, señala la descripción.

Además, indica que “tenga en cuenta que todos los consejos y sugerencias dados deben tomarse solo como eso. Este es un grupo de apoyo, el asesoramiento no es de profesionales y no debe considerarse como tal. Depende de usted investigar y tomar una decisión sobre lo que es mejor para usted y su familia. Madres que no son responsables del resultado de usted siguiendo los consejos o sugerencias de los grupos de Madres”.

