El coronavirus afecta a todos en las casas. Grandes, chicos e incluso perros. El aislamiento social no permite que las personas solo salgan de casa para adquirir productos de primera necesidad, por lo que las mascotas del hogar no pueden correr por horas en los parques, por lo que hay que ser ingeniosos para que no se aburran en casa. Un video ya es viral en Facebook.

En las imágenes publicadas por una Clínica Veterinaria, muestran el tobogán creado en un hogar para que un grupo de perros puedan divertirse. Todos ladran alrededor de él y ven cómo sus fieles amigos disfrutan.

Para poder resbalarse por él, deben subir al segundo piso del lugar, ahí se introducen en el tobogán y al final de este estarán los otros perros esperándolos. Incluso se turnan. Las imágenes son virales en Facebook.

¿Cuál es la mejor forma de cuidar a perro y gatos en medio de la cuarentena?

Solo sigue estas indicaciones:

Nunca le pongas mascarillas a los animales, ya que puedes causarle dificultad para respirar.

Permite que los animales se desplacen por tu hogar con normalidad, no los enjaules ni confines.

Las personas que están enfermas o bajo atención médica por covid-19 deben evitar el contacto cercano con los animales y pedir a otro miembro de su familia que los cuide, evitando así dejar el virus en el pelaje. El coronavirus puede depositarse en el pelo de los animales, igual que en la perilla de una puerta, una barandilla, otra mano humana o cualquier superficie que haya tocado una persona infectada.

No acumules artículos innecesariamente, ya que esto podría generar escasez para los demás; pero planifica con anticipación y asegúrate de tener alimentos y medicamentos adecuados para tus animales de compañía (aproximadamente para dos o tres semanas).

Asiste a los vecinos que no hayan podido comprar insumos para sus animales de compañía y dona alimentos para animales a los bancos de alimentos.

