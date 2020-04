El increíble truco de un padre para hacer que su hijo se divierta en un tobogán acuático sin salir de casa

La cuarentena por coronavirus ha ocasionado que muchas personas en el mundo no realicen diversas cosas, pues solo pueden permanecer en sus casas. Precisamente, un hombre de Holanda vio que su hijo la estaba pasando mal al no poder deslizarse por un tobogán acuático, que es lo que más le encanta hacer. Este padre no quiso quedarse de brazos cruzados y se las ingenió para que su pequeño se divierta en dicho juego sin salir de la vivienda. La escena ha sorprendido bastante en Facebook, red social donde no tardó en volverse viral.

¿Cómo lo hizo? El hombre, en primera instancia, alistó a su hijo como si estuviera a punto de ingresar a la piscina, pues llevaba su ropa de baño y varios flotadores. Luego de ello, decidió reproducir en el televisor de su sala un video donde se ve cómo una persona vive el momento en que va descendiendo por un tobogán acuático.

Tras hacer todo eso, el padre cargó a su hijo y lo empezó a mover siguiendo el trayecto del mencionado juego. Lo que hizo demandó bastante fuerza en los brazos, ya que durante un largo tiempo tuvo alzado al menor y con la responsabilidad de hacer que la simulación sea lo más real posible, tal y como observamos en el video viral de Facebook.

Miles de usuarios de la red social aplaudieron el accionar del hombre, pues consideraron que en tiempos de COVID-19 no se debe de perder la alegría y este accionar demuestra que al padre le importa muchísimo la felicidad de su hijo.

El video compartido en Facebook, debido a su adorable contenido, ha dado la vuelta mundo, acumulando una gran cantidad de reproducciones. Actualmente figura entre las más vistas de la semana.

