Ella creyó que cuidar a un bebé era sencillo, hasta que le dieron a uno robotizado y así terminó

Esta es una de esas curiosas historias de Facebook que usualmente suelen terminar con un aprendizaje único y es que hay muchas personas jóvenes que creen que cuidar a un bebé es sencillo, motivo por le cuál en los Estados Unidos, para una clase de educación infantil, una maestra le dejó a una alumna para cuidar a un bebé robotizado y así terminó.

Olivia Cole es el nombre de una pequeña de 15 años a la que le asignaron el cuidar a un pequeño bebé robot de nombre 'William' como examen final para aprobar el curso de educación infantil que ella llevaba en su escuela.

Al comienzo, Olivia pensó que sería sencillo cuidar del pequeño robot puesto que ella, al ser la mayor de tres hermanas, siempre había estado pendiente de las chicas desde que era más niña, motivo por el cuál su madre optó por colocar en las redes el avance de la señorita con el fin de saber cómo terminaba.

¿Cómo le fue? Pues la misma mamá te lo cuenta: "Conozcan a William. Es el bebé interactivo que Olivia debe cuidar para una clase. Lo ha tenido desde el viernes en la noche y ahora está completamente exhausta. Está dispuesta a rendirse y quiere regresar a William (o incluso lanzarlo)".

Olivia ya no daba más, el cuidar al pequeño bebé robot la había dejado totalmente cansada aunque la situación se agravó cuando un día, a las 3 am, ella se acercó al cuarto de su madre porque no sabía que hacer para controlar al nene.

"Llegó a mi cuarto a eso de las 3:00 am, Olivia lloraba mientras le daba biberón. Me rogó que la ayudara. Todo lo que quería era dormir por unas horas", acotó la señora.

Al final Olivia devolvió al bebé robot a su maestra y terminó reprobando el curso ya que sacó un 65% del 100%, motivo por el cuál tuvo que volver a llevarse el muñeco hasta ostentar el máximo resultado aprobatorio.

Olivia aprendió, de la manera más carnal posible, que no es sencillo cuidar a un bebé y mucho menos subestimando a cada madre de familia. Esto le dio la experiencia necesaria para valorar lo que su mamá había hecho por ella desde que nació, criarla.

