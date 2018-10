La relación que existe entre padres e hijos es las más hermosas experiencias que puedes tener, ya que te deja recuerdos que guardarás toda la vida como el caso de esta mujer que recordará por siempre la curiosa discusión que tuvo con su pequeña bebé por la papilla. Este gracioso momento quedó registrado en un video que ha sido publicado en Facebook y ha conquistado a todas las redes.

A lo largo que pasan los meses, los niños encuentran la forma de comunicarse y hacerle entender a sus padres lo que les sucede o lo que desean y es aquí donde el sistema psicomotor de un pequeño desarrolla por que comienza hacer mímicas, señas y hasta movimientos graciosos, así como se puede ver a esta bebé en el video de Facebook.

En este video de Facebook podrás ver una escena demasiado genial de una discusión entre la madre y una bebé de solo 10 meses de edad. El motivo de la "pelea" es la cena. La nena no quiere comer sus verduras y su madre un poco molesta le exige una explicación.

El vídeo fue compartido por la usuaria de Facebook, Carito Padilla, en su cuenta personal de esta red social y agregó como leyenda: “Llega la hora de cenar, ¡y empezamos con la charla!”.

Al verlo entiendes inmediatamente porqué el vídeo se ha vuelto tan popular que tiene más de 20 millones de reproducciones, 600 mil compartidos y 36 mil comentarios de muchos usuarios de Facebook que se han quedado encantados con la pequeña y su divertida forma de explicarle a su madre por que no come los vegetales.

La discusión se torna muy divertida cuando la mamá molesta exige una explicación y la niña trata de explicarle que de ninguna forma se comerá los vegetales. “¿Por qué no comes la papa?”, es lo que pregunta constantemente Carito a su pequeña y ella con gestos y señas intenta responder que no le gustan y no quiere.

La conversación es sumamente entretenida y muy tierna ya que la bebé sabe que ella tiene todas las de ganar en esa batalla. Su madre intenta imponerse pero ya luego no puede ni contener la risa cada vez que la pequeña se detiene para posar frente a la cámara y este material ha sido suficiente para convertirse en el viral de la semana en Facebook.