Para algunas personas, la tauromaquia es algo digno de un espectáculo. Para otros, no es más que un hecho que glorifica la violencia contra los toros. Por eso es que se ha vuelto viral en Facebook la reacción de un bovino que se topó con varias decenas de jóvenes que se pararon frente a él.

Como podrás apreciar en la grabación, el animal ingresa a un recinto circular y empieza a correr por todo al rededor. Sorpresivamente, lo hace evitando a las personas que se encuentran estáticas.

Las imágenes generaron asombro entre los usuarios de Facebook, quienes iniciaron un debate al respecto afirmando que, en realidad, el toro actuó como lo dicta su instinto.

"El hombre es el que cree que todos los animales siempre lo van a atacar. Ellos solo atacan cuando se sienten amenazados, así como el hombre trata de protegerse a sí mismo y a su familia ellos hacen lo mismo. Cuidan su territorio y a los suyos", comentó un usuario en Facebook.

"No va a por ellos por que no se mueven. El toro va al movimiento, no distingue si eres una persona o un trozo de madera. Tampoco va al color rojo", dijo otro en respuesta.

La publicación acumula más de 3 mil reacciones y ha sido reproducida más de 100 mil veces.

