Un influencer llamado 'Brandon Yaraghi' y su compañero 'Philip Solo TV' sorprendió a sus seguidores de Facebook con una de sus más recientes aventuras: buscar el hotel con la peor puntuación de todo Nueva York para hospedarse; sin embargo, terminaría llevándose una gran sorpresa. A continuación la singular historia.

Para cumplir su objetivo, los jóvenes influencers recurrieron a un conocido portal que proporciona reseñas de contenido relacionado con viajes y alojamientos. Esto les permitió saber cuál es el hotel con peor puntuación de la ciudad de Nueva York, EE.UU.

Es así que tras ubicar dónde queda el alojamiento con peor puntuación de la ciudad que nunca duerme, el hombre se moviliza junto a su amigo al hotel, en donde notaría rápidamente lo descuidado que lucen las habitaciones del local y sus pasadizos y Además de los sospechosos movimientos de sus huéspedes.

Para esto, los jóvenes deciden reservar en la recepción del alojamiento la habitación más barata que se oferte y encuentran que la peor habitación del establecimiento es una con baño compartido. El costo de pasar una noche: US$65 más impuestos.

"Este es el peor hotel en el que me he hospedado. Me levanté con una gran comezón en todo el cuerpo cuando pasé una noche", son algunos de los comentario que dejaron los huéspedes que pasaron una noche en el que ha sido bautizado como "el peor hotel de NY".

Luego que le dieron las llaves de la habitación, los jóvenes quedaron sorprendidos por el reducido tamaño y el fétido olor que salía desde el baño compartido. Pero lo impresionante vino después y es que durante la grabación del video que ahora es viral una persona ingresó en ropa interior y pidió usar la ducha compartida.