Despiden a joven mesero por regalarle un vaso con agua a un niño de la calle

¡Insólito! Un hombre que trabajaba de mesero en un restaurante en la ciudad de Puebla, México, fue despedido por regalarle un vaso con agua a un niño de la calle. El joven compartió su caso en las redes sociales donde rápidamente se volvió viral.

El usuario ‘Bowseph Hdez Ortega’ utilizó su cuenta de Facebook para denunciar el injusto trato que recibió por parte de la dueña del restaurante ‘La casa de al lado’ tras obsequiarle un vaso con agua a un menor de edad que estaba vendiendo algunos productos a los comensales.

De acuerdo con la publicación del joven, él había vuelto a trabajar en una de las actividades que más le gustaba y le hacía feliz: ser mesero. Sin embargo, esta ilusión acabó a los pocos días debido a que la dueña del local, Ana Gabriela Marín, lo despidió porque le había regalado un poco de agua a un niño.

“No hablo de regalarle una botella de agua, que contaminaría o que generaría un gran costo para el lugar, hablo de simple agua de garrafón. Ahí es cuando me pregunto, ¿quién es capaz de negarle agua a un pobre niño sediento con el que calor que está haciendo?”, escribió el joven en su cuenta de Facebook .

Según el joven, la dueña del local lo despidió por haberle regalado un vaso con agua a un niño (Foto: Facebook)

A pesar de todo, el ex mesero dijo haberse dado cuenta de que si los responsables del lugar no tienen ni un poco de consideración o empatía por un niño, tampoco la tendrán por sus clientes. “Mejor afuera que ayudar a enriquecer a gente nefasta que no tienen el mínimo de valor humano”, agregó.

El joven manifestó que se sentía mal por haberse quedado sin trabajo; sin embargo, contó que había crecido con la mentalidad de que un vaso con agua no se le niega a nadie y que al menos eso lo reconfortaba. Para concluir con su publicación el hombre escribió una pregunta: “¿Tanto perjudica a tu negocio que regales un vaso de agua?”.

La publicación viral de Facebook es del pasado 26 de febrero y hasta el momento tiene más de 1800 reacciones. En los comentarios del post hay opiniones a favor y en contra, pues algunos usuarios consideran que las personas que ingresan a los locales a vender causan molestias. Sin embargo, la gran mayoría de personas apoyan al joven.

“Pues yo no te conozco, pero ojalá el mundo estuviera lleno de personas como tú. Eso no solamente habla bien de ti, sino también del Gran trabajo que hicieron tus papás al inculcarte valores; que en estos tiempos es lo que más falta nos hace. Te felicito y deseo que encuentres un mejor trabajo”, escribió un usuario de esta red social.

