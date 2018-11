En Facebook se compartió un video que rápidamente se volvió viral porque se ve cómo un despistado ciclista casi muere arrollado por un tren. Todo ocurrió en Holanda .

De acuerdo al video viral de Facebook, el joven, a bordo de su bicicleta, estaba esperando, en primera instancia, que un tren de carga pase para que él pueda continuar con su camino.

Luego de unos cuantos segundos, el ciclista comenzó a avanzar; sin embargo, no se percató que en el carril contrario venía un tren comercial a toda velocidad, tal y como se observa en el video viral de Facebook.

Estando sobre la vía, al muchacho no le quedó de otra que acelerar para no ser arrollado por el tren. Diversos usuarios, al ver el video viral de Facebook, señalaron que el joven fue “muy irresponsable” con su accionar, pues no prestó mucha atención a la hora de cruzar.

El video viral de Facebook dura 50 segundos y ya cuenta con más de 137 mil reproducciones. Aquí te dejamos el clip publicado en la popular red social para que lo aprecies.



