Facebook viral: se distrajo con el celular y su hijo estuvo a segundos de morir cayendo al vacío

Si bien el celular es útil para realizar llamadas de emergencia o enviar mensajes importantes, también puede ser un peligro por los segundos que uno pasa distraído en las redes sociales. De seguro esto lo sabía una madre en Colombia, pero nunca le prestó importancia hasta que su hijo estuvo por morir. Un impactante video se ha vuelto viral en diversas redes sociales, en especial Facebook y Twitter, con el fin de tomar conciencia.

Las imágenes registradas por la cámara de seguridad ubicada al interior de un edificio permiten observar cómo la mujer sale del ascensor tomando de la mano a su pequeño. Hasta ese momento nada hace presagiar la desgracia que iba a ocurrir.

La madre toma el celular y en cuestión de segundos se ve cómo el niño camina hasta el borde de un balcón al lado de las escaleras. Este se acerca para mirar hacia abajo y al no haber ninguna protección, pierde el equilibrio y caer al vacío.

En Facebook se ve la rápida acción de la madre al notar lo que sucedía. Ella se avienta y en el aire logra sujetar la pierna del niño para evitar su mortal caída. Tras notar esto, un joven se dirige rápidamente al piso de abajo para ayudar a la mujer a sostener al menor.

Fueron segundos de terror que pusieron en alarma a varias personas que se dieron cuenta de lo que sucedía y también corrieron a ayudar. Tras comprobar que el pequeño había sido sujetado, que no cayó al vacío y que no tenía lesiones, empezaron a aplaudir la hábil acción.

“Al niño no le pasó nada, no tuvo ningún tipo de lesión afortunadamente. Es de resaltar el instinto de esta madre, cómo logra proteger a su hijo", declaró Juan Esteban Franco, gerente de la empresa constructora donde sucedió el hecho al diario El Tiempo.



Si bien la visita de la madre con su hijo al local en Colombia no terminó en tragedia gracias a su hábil accionar, pudo ser todo lo contrario debido a un descuido que muchos cometen: estar más pendientes del celular que de lo que sucede alrededor.