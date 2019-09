Dos chicas paralizan Facebook al recrear un tour gastronómico de Homero Simpson

► Hombre usó un dron para poder pescar y ahora se enfrenta a serios problemas legales



FACEBOOK VIRAL | Es bastante el material audiovisual en Facebook que se viraliza rápidamente, pero muy pocos quedan inmortalizados en la memoria de los usuario. Este es el caso de un curioso video que viene circulando en Facebook y tiene como protagonista a dos mujeres suizas, la ciudad de New Orleans, en Estados Unidos, y a Homero Simpson.

Sí, el personaje de la exitosa serie 'The Simpsons' es también el protagonista de este video viral que hasta el momento tiene más de 10 mil interacciones y que fue subido a la red social por la página Will Rock. Junto a él se puede apreciar a dos chicas, que serían de nacionalidad suiza, y varios locales de comida gourmet y fast food de la ciudad de New Orleans.

Ellas recrearon cada lugar que visitó el personaje Homero Simpson en la serie animada. (Foto: Captura)

Precisamente, estas dos mujeres paralizaron Facebook tras realizar este video. Y es que tuvieron la genial idea de recrear, a la perfección, el tour gastronómico que realizó Homer Simpson junto a la pequeña Lisa por la ciudad de New Orleans.

Escena por escena, cuadro por cuadro, fueron imitando cada momento en que el simpático Homero Simpson devoraba cada platillo que solicitaba en los restaurantes que visitó.

Más allá de lo divertido que resulta ser el video, las dos chicas mostraron también la diversidad gastronómica que tiene la ciudad de New Orleans, ubicada en el sureste del estado de Luisiana, en Estados Unidos.

El video que publicaron se viralizó rápidamente y ha causado miles de reacciones entre los usuarios de Facebook. (Foto: Captura)

