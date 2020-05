Quien diga que los perros no se dan cuenta de las cosas o no tienen sentimientos, seguro cambiará de opinión al ver el video de esta nota que se volvió viral en Facebook. Y es que en el clip, registrado en Guadalajara, Jalisco (México), se aprecia cómo un can llora desconsoladamente al ver que su casa quedó destruida por un incendio.

De acuerdo a información brindada por la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de aquel estado, el incendio consumió 25 locales comerciales y un automóvil. Estos establecimientos eran de carpinteros e indígenas que se ganaban la vida vendiendo muebles.

Los propios comerciantes indicaron que el perro solía dormir en dichos locales. Era su casa para permanecer durante el día, y a raíz del fuego, se quedó sin hogar. Es por esa razón que en el video viral de Facebook se ve al can sosteniendo un cartón quemado con su boca, mientras llora por lo ocurrido.

El animal se dio cuenta de todo y no pudo ocultar su tristeza. Ver a los bomberos apagando el fuego en su casa sin duda fue un dolor muy grande y ello conmovió bastante a los usuarios de la red social.

Afortunadamente, el incendio no dejó heridos, pero sí pérdidas materiales. De momento, se desconoce si el perro encontró un nuevo hogar, aunque muchas personas confían que sí y que ahora tiene una persona que le brinda todo el cariño y atención que necesita. El video que refleja lo ocurrido se volvió viral en Facebook.

Hoy tuve la oportunidad de grabar esta escena, siempre es triste cubrir estos eventos, más cuando las personas pierden su patrimonio, eso siempre duele, pero hoy, este perrito tambien lloró al ver su casa consumida por un incendio. Me dió tristeza, no lo voy a negar. pic.twitter.com/o3tKuwUKQn — Enrique Bustos (@kikebubs) May 14, 2020

