El impresionante ataque de una boa lampalagua a un puma es viral en las redes sociales

¡Imágenes impresionantes! En las redes sociales circula un video y fotografías donde se puede ver el ataque de una boa lampalagua a un puma yaguarundi, dos especies en peligro de extinción, en Salta, una ciudad de Argentina. El clip y las fotos se volvieron viral rápidamente en Facebook.

El insólito momento fue capturado por un grupo de trabajadores de la localidad de ‘Las Lagitas’ que transitaban por la zona. Según información del diario El Clarín, los hombres intervinieron para salvar al yaguarundi, un felino conocido como gato moro.

Una guardaparques de la zona identificada como Sole Rojas difundió en sus redes sociales las imágenes y se mostró agradecida por el gesto de los trabajadores. Según explicó al medio citado, los trabajadores quedaron impactados al ver esta batalla y de inmediato decidieron actuar.

“Entre dos personas desenvolvieron a la lampalagua y pudieron liberar al yaguarundi”. Claro que no fue nada sencillo. “Participaron 4 personas en la liberación”, añadió.

Además de la dificultad que implica pelear contra el fuerte ‘abrazo’ de la boa, este salvataje fue muy peligroso. Sin embargo, Rojas indicó que la gente de campo sabe manipular a los animales salvajes y explicó que la lampalagua no es venenosa.

Fue una lucha entre ambos animales que están en peligro de extinción (Foto: Facebook)

La guardaparque, que se desempeña en la Reserva Nacional Pizarro, se caracteriza por publicar constantemente esta clase de fotos para defender el cuidado de los animales. “Siempre estoy difundiendo imágenes de rescates de fauna para sensibilizar sobre la importancia de la conservación. Ya que aquí es muy común y está bien visto cazar. Por eso me llegan fotos de este tipo”, manifestó.

Tras viralizarse las imágenes, se generó controversia en las redes sociales pues algunos usuarios comentaban que los trabajadores no debían intervenir porque podía ser muy peligro. Debido a esto, la mujer decidió publicar que “la naturaleza nos permitió ver algo maravilloso”, pese al debate ocasionado. También manifestó que no la lampalagua no fue lastimada para salvar al yaguarundi.

La guardaparque comentó sobre el debate generado en las redes sociales (Foto: Captura de pantalla de Facebook)

