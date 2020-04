Debido a la rápida expansión del coronavirus, diferentes países han declarado cuarentena obligatoria en sus territorios. Si bien con esa medida la población debería mantenerse dentro de sus viviendas y salir únicamente para adquirir cosas indispensables, un gran número de personas continúan en las calles. Por tal motivo, los habitantes de un municipio en México han creado un curioso método para solucionar el problema.

Buscando que las personas no salgan de sus casas, pobladores del estado de Nayarit en México han recurrido al ‘llanto de la llorona’ para ahuyentar a quienes decidan no cumplir con lo establecido por el gobierno. ''Estamos implementando sonidos espectrales para que todos sus niños y adolescentes no salgan a la calle'', se escucha decir a una de las personas que aparece en el video.

“Como nueva estrategia para que la gente en Acaponeta no salga, estamos implementando sonidos espectrales para que todos sus niños y adolescentes no salgan a la calle”, agrega el joven.

Las imágenes muestran a unos jóvenes sosteniendo unos barriles en la parte posterior de una camioneta, desde donde se emite el aterrador sonido, mientras recorren diferentes lugares de la localidad. Es así como la mismísima ‘Llorona’ se ha unido para hacer entender a la población que deben quedarse en sus casas para evitar aumentar la cifra de contagios por coronavirus.

A través de Facebook , miles de personas aplaudieron la creatividad de los jóvenes e hicieron que el contenido se hiciera viral en minutos, alcanzando los 5.000 ‘Me gusta’ y cientos de comentarios.

Cabe mencionar que el Gobierno de Nayarit ha tenido que endurecer las medidas para que la población se mantenga en casa y solo salga por motivos esenciales.

#EnResumen En redes sociales circula un video en donde se puede apreciar como ciudadanos en Acaponeta, han implementado sonidos espectrales para que principalmente los adolescentes y niños se queden en casa con el llanto de “La Llorona”. pic.twitter.com/8FyI9lRpld — OMAC CDMX (@omacmx) April 10, 2020

VIDEO RECOMENDADO

Coronavirus: Demanda mundial de condones ha aumentado durante los días de cuarentena

Coronavirus: Demanda mundial de condones ha aumentado durante los días de cuarentena

TE PUEDE INTERESAR

MIRA MÁS VIDEOS

Cuarentena: 5 películas en Netflix para ver en esta Semana Santa

Cuarentena: 5 películas en Netflix para ver en esta Semana Santa|VIDEO

¿Qué alimentos debo comprar para la cuarentena? 4 consejos para una compra inteligente

¿Qué alimentos debo comprar para la cuarentena? 4 consejos para una compra inteligente

¿Ansiedad por comer? tres recomendaciones para una dieta balanceada durante la cuarentena

¿Ansiedad por comer? tres recomendaciones para una dieta balanceada durante la cuarentena