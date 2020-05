La cuarentena lleva a muchas personas a tener una rutina diaria dentro de casa. Levantarte, trabajar, ejercitarse y volver a descansar puede convertirse en monótono y aburrido, por ello, existen varios retos virales que buscan desafiar al cerebro. No dejan de ser compartidos en Facebook.

Uno de los que más llama la atención es el relacionado al hallar una mariposa, un pato y murciélago, quienes están camuflados en una postal familiar. Las personas le dan mil vueltas a la imagen pero más de uno no puede encontrarlos. ¿Tú lo conseguiste?

El reto viral de encontrar al pato, murciélago y mariposa. (Foto: Facebook)

La dificultad alta, así que no te sientas mal si no logras divisar a los animales. No tiene mucho que ver con problemas matemáticos, sino con una apreciación visual.

En Facebook los usuarios comentan que no es tan fácil. Si ya te diste por vencido, acá te dejamos la solución.

La silueta del pato está detrás de las patas del perro. La mariposa se camufla entre las hijas del árbol y el murciélago se pierde entre el tronco y el arbusto.

Este es otro de los virales más compartidos. “un conejo vio a seis elefantes” fue todo un boom en las redes sociales, este nuevo reto promete destronarlo por la dificultad que presenta.

