Tres días después de criticar en Twitter la presencia de un heladero en la calle en plena cuarentena por el coronavirus, la actriz Emilia Drago publicó en Facebook un video aclarando sus palabras.

Como se recuerda, el 6 de mayo la protagonista de la saga cinematográfica nacional “Asu Mare” escribió lo siguiente:

“¡Increíble! Un heladero pasando por la puerta de mi casa. Ya nada tiene sentido. Nadie respeta. La calle está llena de gente. Nadie cuida”.

¡Increíble! Un heladero pasando por la puerta de mi casa. Ya nada tiene sentido 🤦‍♀️. Nadie respeta. La calle está llena de gente. Nadie cuida. pic.twitter.com/V0ErHhfRM2 — Emilia Drago (@EmiliaDrago) May 6, 2020

MÁS: Se disfrazó todos los días de la cuarentena para evitar ver a su hija deprimida por no salir de casa

Aunque algunos respaldaron su opinión, otros se mostraron en contra, aludiendo que no todas las personas tienen una pensión o ahorros para mantenerse más de un mes confinados sin salir a trabajar.

Pero ahí no quedó todo, según menciona Emilia Drago en su cuenta de Facebook, su tuit desató no solo comentarios negativos sino insultos y ataques hacia su familia. Por eso su respuesta.

“Lo que dije fue en un plano general debido a la cantidad de contagios que siguen aumentando. Nada tiene que ver con una persona específica, en este caso el heladero, sino con lo que su salida representa, que es la posibilidad de aumentar los casos por no seguir las normas, y además con el temor que sentimos todos de contraer este virus”.

MÁS: Profesora olvidó apagar su micro e insultó a sus alumnos en plena clase virtual

“Entiendo profundamente la situación que están viviendo muchísimos peruanos que tienen la necesidad de salir para ganarse el pan de cada día. Simpatizo con ellos y ayudo como puedo. Nadie sabe cómo la está pasando cada uno en casa y no me voy a poner a decir a quien he ayudado y a quién no”, añadió.

“Respeto la opinión de cada uno de ustedes y lamento que mi comentario se haya malinterpretado. De hecho las redes sociales están hechas para que todos tengan voz, para que todos digan lo que piensan, pensemos igual o no, pero lo que sí no voy a permitir es que haya comentarios de odio, de insultos, comentarios violentos hacia mí y hacia mi familia. Han sido muy difíciles estos días para mí”, continuó en el video de Facebook.

Finalmente, Emilia Drago pidió concentrar energías en pedirle al gobierno que los bonos de subvención lleguen a las personas que lo necesitan para que esas personas no tengan que exponerse ni exponernos al contagio del coronavirus. Asimismo, dio por concluida la polémica.

MÁS: Devolvió 135 mil dólares que encontró en un cajero y la historia sorprende a miles

VIDEOS DESTACADOS

Instagram: Emilia Drago sorprende bailando ‘Mayores’ de Becky G

James Rodríguez donó su camiseta de Colombia para luchar contra el coronavirus. (09/05/2020)