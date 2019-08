La emotiva despedida de un piloto en el último vuelo antes de su jubilación

Joven se topa con enorme barco abandonado, lo explora y termina realizando increíble descubrimiento



La emoción invadió hasta las lágrimas a todos los pasajeros en la puerta K5 del Aeropuerto Internacional O'Hare de la ciudad de Chicago, Estados Unidos, durante una pequeña pero emotiva ceremonia que le hicieron a un piloto que hizo su vuelo final desde Dublin antes de su retiro. El video se ha vuelto viral en Facebook.

El capitán de la aerolínea American Airlines, Brian Lenzen, se quitó los lentes y se limpió las lágrimas de los ojos mientras los miembros del coro de St. Anthony on The Lake cantaban una interpretación de la bendición irlandesa May the Road Rise Up.

La emotiva escena vivida en la terminal aérea de la ciudad de Chicago se ve en un video que publicó la línea aérea a mediados de julio, y que ahora se hizo viral entre los usuarios de Facebook.

"Simplemente es un momento muy especial", señaló Lenzen, oriundo de la localidad de Chaska, estado de Minnesotta, a la cadena estadounidense Kare11. "Soy el tipo de persona que se emociona, por eso lagrimeé cuando me di cuenta que la canción era para mi", añadió el emocionado piloto.

Convertirse en piloto había sido el sueño de su vida, de acuerdo con un artículo de Fox News. A los 65 años, cuando llegó el momento de su retiro obligatorio, decidió que su último vuelo sería a la ciudad de Dublin, Irlanda, donde haría una pequeña celebración con su familia y amigos.

El coro, que regresaba de una gira por Irlanda, fue invitado por las azafatas a cantarle al piloto después de que éste saliera del avión por última vez.

"Esperamos al final del túnel y le cantamos cuando bajó del avión", dijo Laurie Polkus, que dirigía el coro, en una publicación de Facebook. "Anunció en el vuelo que sería el último y caminó por el pasillo del avión diciendo adiós. Su esposa estaba en el vuelo….fue encantador y muy emotivo".