Así fue la emotiva reacción de un perro tras la pesada broma de su dueño

En Facebook circula un video viral que ha conmovido a miles de usuarios porque muestra la emotiva reacción de un perro luego que su dueño le jugara una pesada broma cuando habían salido a dar un paseo. Todo sucedió en la ciudad de Cavite, en Filipinas .

De acuerdo a la publicación realizada en Facebook, el dueño del can había decidido esconderse detrás de un árbol para saber cuál era el comportamiento de su mascota al no encontrarlo.

El perro, que sostenía su propia correa con su boca, se movía de un lado a otro, buscándolo desesperadamente con una clara tristeza en su rostro, pues creía que había sido abandonado. Tal y como se aprecia en el clip viral de Facebook, tuvieron que pasar varios segundos para que el joven se apiade del animal y le empezara a hacer sonidos para llamar su atención.

El can no lo escuchaba en un principio, pero cuando finalmente lo hizo fue rápidamente hacia él, sintiéndose más aliviado de no quedar solo. Diversos usuarios de Facebook sostuvieron que lo que hizo el dueño fue una broma de mal gusto y que él no “tuvo corazón” ya que no se puso a pensar en la pena que le ocasionaría al animal.

El video compartido en Facebook, debido a su contenido, no tardó en volverse viral en la red social y de momento ya cuenta con más de 71 mil reproducciones.



Si te llamó la atención este video, no puedes dejar de ver el momento en que un cuervo intentó detener la pelea entre dos gatos de una singular manera.