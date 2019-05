Encuentran asustado perro atado a un poste y al acercarse realizan inesperado descubrimiento

Spencer, el perro que puede alejarse de la almohada con la foto de su mejor amigo fallecido



Los empleados del Centro de Rescate de Villalobos se toparon con una impensada escena que los dejó conmocionados cuando llegaron a su lugar de trabajo ubicado en Nueva Orleans (Estados Unidos). El hecho fue registrado en video y se hizo tendencia tras ser compartido en populares plataformas de Internet como Facebook.

Se trató de un perro abandonado que no pudo evitar exponer su nerviosismo al ser encontrado por los empleados, quienes notaron que una de sus patas estaba enredada con la correa y le cortaba la circulación

Sin embargo, lo más sorprendente vino después. Y es que una bolsa de plástica llena con algunos artículos yacía cerca de la ubicación del can.

Cuando los rescatistas la revisaron, encontraron una nota escrita a mano que les 'rompería' el corazón nuevamente.

Foto: Captura Facebook

"Conozcan a Rock. No puedo mantenerlo más debido a problemas con mi familia. Ha estado aislado en mi habitación toda su vida porque mis padres no lo querían fuera de mi cuarto y, además, el propietario no quería perros aquí", dijo el antiguo dueño del animal.

"Tiene 1 año y 4 meses y nunca tuvo una interacción con humanos aparte de mi familia, así que por favor hagan que interactúe", continuó.

"Una vez que lo conozcas es el perro más dulce que conocerás". "Es amigable con las mascotas, pero puede que se ponga nervioso con la gente. Por favor, tómate tu tiempo y dale un mejor hogar", concluye.

Foto: Captura Facebook

Desafortunadamente, el centro de rescate ya no contaba con la capacidad de albergar a uno más, por lo que decidieron publicar el registro del encuentro con el perro en Facebook para saber si alguien se interesaba en brindarle su apoyo.

Por casualidad, el hermano del propietario del can llegó a ver la publicación en redes sociales y, sin dudarlo, se puso en contacto con la organización, según explicaron en Facebook.

"Estaba abrumado por el dolor", dijo el refugio sobre el joven en otra publicación hecha en Facebook. "Conocía a 'Rocky' desde que era un cachorrito y como ya no vivía con su familia, creyó que todo iba bien con él". Obviamente, no era así.

Los empleados dudaron en liberar al cachorro y en confiar en la historia del chico; sin embargo, todo cambió cuando el primer encuentro ocurrió.

En cuestión de segundos, Rock cambió su actitud y se abalanzó sobre el joven, quien lo empezó a llenar de las caricias que el perro había estado esperando recibir por mucho tiempo.

Se dio a conocer a través de Facebook que el animal ha vuelto a recibir la oportunidad de vivir junto a una familia que lo conoce y que se comprometió a brindarle todo el cariño que estuvo ansiado por largos meses.