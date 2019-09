Extraña criatura invade un cajero automático en Tailandia y deja a todos boquiabiertos

► Osezno dormía plácidamente en un baño y causó terror en huéspedes de hotel



Facebook viral | Un hecho insólito ocurrió en Tailandia. Los teléfonos móviles de los ciudadanos de Bangkok registraron el preciso momento en que una enorme y extraña criatura se metió dentro del espacio de un cajero automático y nunca más se movió de allí. El video se viralizó a través de Facebook.

La criatura en cuestión era un lagarto varano acuático, un reptil que vive en el sureste asiático, que medía alrededor de dos metros de altura. Así se puede apreciar en el video que ahora encuentra alojado en las distintas redes sociales.

El lagarto varano acuático puede llegar a medir tres metros y pesar cerca de 90 kilos. (Foto: Captura)

Los ciudadanos de Bangkok no sabían qué hacer y solo atinaron a registrar el peculiar momento, pues el reptil, al parecer, no tenía intención de alejarse del cajero automático y pasar la noche sobre la máquina.

"Finalmente me rendí y me fui a retirar dinero a otra parte. No había forma de que luchara contra un enojado lagarto para llegar a la máquina", manifestó Krittavit Tamchi, una de las personas que registró la situación.

El varano acuático, reptil que pertenece a la familia Varanidae, es el segundo mayor miembro detrás del dragón de Komodo. Puede llegar a medir tres metros de longitud y pesar aproximadamente 60 kilos.