► La emotiva reacción de un perro sin hogar al recibir una caricia después de un largo tiempo

► Aterradora criatura se expande y cambia de forma frente a los ojos de científicos

Virales de Facebook | Si tienes un perro, es probable que alguna vez te hayas preguntado: ¿qué hacen nuestras mascotas cuando los dejamos solos en casa? Si bien algunos hallaron la respuesta instalando cámaras de seguridad en su hogar, un video viral que ha sorprendido a los usuarios de Facebook muestra la idea que tuvo un can al pensar que no había nadie que le dijera lo que podía o no podía hacer.

Precisamente, una mujer de la ciudad de Los Ángeles, en California, Estados Unidos, jamás imaginó que su querido gran danés se volvería viral en las redes sociales luego que fuera hallado en una situación un tanto particular cuando regresó a su vivienda.

► Hombre dejó su trabajo para ser el mayor coleccionista de Dragon Ball en el mundo

► La gente cree que está demente, pero actúa así para promover el respeto hacia la mujer

El video muestra el momento en que la mujer llega a su casa y se lleva tremenda sorpresa al ver que su perro tomaba un baño caliente en el jacuzzi con masajeador. "¿Estás en el jacuzzi? ¿Tú solo te has metido allí?" se escucha decir a la dueña del gran danés.

En la imagen se ve a la mascota del hogar disfrutando placenteramente del baño en el jacuzzi mientras que su dueña queda soprendida ante la escena. Lejos de tener la misma reacción, el can no se inmuta y abandona el baño de manera muy lenta.

El video fue subido en Facebook hace cerca de dos meses pero no ha sido hasta el momento que se ha convertido en uno de los videos viral de animales más conocidos de Internet. Cuenta ya con casi tres millones de reproducciones y más de 34 mil reacciones.

OTROS RESCATES DE PERROS

La labor de la Guardia Civil Española en el incendio Gran Canaria

TE PUEDE INTERESAR

Espeluznante criatura marina deja boquiabiertos a científicos al cambiar de forma frente a sus ojos

La extraña criatura fue hallada en las profundidades del océano Pacífico central. (Foto: EVNautilus en YouTube)

Estupefactos. Así quedaron los usuarios de YouTube al presenciar el increíble hallazgo de una misión científica que exploraba las profundidades del océano Pacífico. Lo que las cámaras de su unidad robótica submarina pudieron captar no tardó mucho en volverse viral en las redes sociales... seguir leyendo

¿Por qué no debes abrir el mensaje 'Saludos de WhatsApp'? Esta es la razón

¿Sabes por qué nunca debes ingresar al mensaje que dice "Saludos de WhatsApp"? Conoce todas las razones. (Foto: WhatsApp)

A tener mucho cuidado. ¿Has recibido un mensaje bastante raro de parte de WhatsApp? Quizá tú has sido víctima de los ampones. La aplicación de mensajería rápida es la más utilizada en el mundo con la finalidad de poder enviar y recibir mensajes de cualquier parte del mundo. Pero también se ha convertido en una ventana para los ciberdelincuentes... seguir leyendo

"El Chavo del 8": ¿qué ocurrió con Don Román, el primo olvidado de Don Ramón?

Don Román fue el primo de Don Ramón. (Foto: Televisa)

Los personajes de "El Chavo del 8" marcaron la infancia de muchas personas. ¿Quién no recuerda a ese niño que se escondía en un barril y que adoraba las tortas de jamón o a aquella niña pecosa que culpaba de sus travesuras a los demás?... seguir leyendo

Instagram Music: 10 canciones 'random' peruanas que puedes encontrar en la app

Desde Wendy Sulca hasta La tigresa del Oriente. Conoce todos los artistas peruanos y las canciones que puedes encontrar en Instragram Music

Desde "La tetita", pasando por "Colegiala" y terminando en "Nuevo Amanecer". Instagram ha lanzado su nueva actualización y con ello ha traído una nueva herramienta para sus historias: la posibilidad de colocar música en las imágenes o videos que compartas en dicho apartado... seguir leyendo

Google Traductor: el curioso resultado que arroja al buscar Gustavo Cerati

Gustavo Cerati falleció el 4 de septiembre de 2014 a la edad de 55 años | Foto: AFP

El 4 de septiembre será siempre un día especial para los fanáticos de Gustavo Cerati. En esa fecha, en el año 2014, el rockero argentino, fundador, voz y líder de Soda Stereo, falleció de un paro respiratorio tras pasar cuatro años en coma producto de un accidente cerebrovascular que sufrió en 2010 luego de un concierto en Caracas, Venezuela. El músico tenía 55 años... seguir leyendo