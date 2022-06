La ola de calor continúa azotando a muchas partes de España. En Córdoba, ciudad del sur de la región de Andalucía, sucedió algo curioso que atrajo la atención de miles en las redes sociales, especialmente en Facebook: una gata persa llamada “Kitty” buscó un espacio fresco dentro de la casa y se metió a la lavadora.

Travesura que casi se convierte en tragedia

Sin embargo, la pequeña felina no esperaba que Estrella, su dueña, se le ocurriera ponerla en marcha para lavar un par de zapatillas y algunas prendas, informó Cordópolis. “Yo no sé de qué manera la gata pasó por el patio y se metió en la lavadora. Si estaba dentro y no la vi o si se me coló en un descuido”, relató la mujer.

Gata persa no perdió la vida tras ingresar a una lavadora y tampoco sufrió lesiones. (Imagen referencial: Pixabay)

Al cerrar la puerta del electrodoméstico, la cuidadora activó la opción de lavado y centrifugado en frío para ropa “delicada” de 46 minutos. Una hora después, la hija de Estrella recogió la colada y se encontró al animal de dos años, que salió corriendo.

En perfectas condiciones

Tras el susto, la familia llevó a “Kitty”, de pelaje blanco y marrón, al veterinario para comprobar su estado de salud. Luego del chequeo, el especialista comprobó que la mascota estaba bien “solo con algún programa de dificultad respiratoria”.

En ese sentido, el médico calificó de “milagro” el caso, pues aún se explica cómo la gatita sobrevivió. Ante eso, Estrella piensa que la elección del programa de lavado y centrifugado salvó la vida de su adorada felina.

¿Qué hace el centrifugado?

Es una operación que reduce hasta el 50% de la humedad de las prendas de ropa. Este proceso de mide en en revoluciones por minuto, es decir, el número máximo de vueltas que da el motor de la lavadora por minuto, precisó milar.es.

