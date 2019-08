Granjero instala cámara para saber quién se lleva su cosecha y queda boquiabierto al conocer la verdad

Simuló que estacionaba su moto, pero su real accionar desató la indignación de miles



Un granjero estaba harto de descubrir que, cada mañana, parte de su cosecha desaparezca sin saber quién era el responsable. Debido a esto, decidió instalar una cámara de seguridad en un punto estratégico para conocer la identidad del 'ladrón'. El hallazgo fue publicado posteriormente en Facebook y se hizo viral.

Como podrás apreciar en la grabación registrada a altas horas de la noche, un pequeño ser aparece en escena escalando una vara que había sido colocada como trampa. Fueron suficientes unos cuantos segundos para que el responsable del video resolviera todas sus dudas.

Según se dio a conocer en Facebook, se trataría de un tejón, también conocido como tasugo, una especie de mamífero carnívoro de la familia Mustelidae.

El animal, al parecer, no pudo evitar sentirse atraído hacia una pequeña bolsa de maníes colgada en lo alto del bastón, por lo que no dudó en escalarlo hasta obtener el alimento. Y aunque el aterrizaje final no fue el mejor, el mamífero pudo cumplir su objetivo.

El clip se viralizó en Facebook y desató las carcajadas de los internautas por la estrepitosa caída que sufrió el tejón tras buscar alimento.

Publicación cuenta hasta el momento con más de 16 mil reproducciones y cientos de reacciones en Facebook.