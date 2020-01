¿Te imaginas estar descansando en la tranquilidad de tu hogar y escuchar de forma repentina la voz de un extraño que intenta ponerse en contacto contigo? Podría sonar como algo sacado de una película de terror, pero le ocurrió en la vida real a un hombre de Estados Unidos que se relajaba en su sala de estar a altas horas de la noche.

Como podrás apreciar en el video subido a Facebook, el intruso, que logró acceder al sistema de una cámara de vigilancia instalada en una vivienda, habló a través del micro del aparato, preguntando si había alguien que lo escuchara. “Hola”, le responde casi de inmediato el dueño del dispositivo presente en el lugar desde donde se hacía la transmisión.

"No te asustes. No estoy aquí para hacer nada malo. Soy un investigador de seguridad de Canadá y estoy aquí para ayudarte", explicó el hacker. "Alguien ha filtrado tu contraseña y estoy aquí para decirte que puedes cambiarla antes de que otra persona intente hackearte y hacer algo malo".

"Lo siento si te sorprendí y sé que esto no es profesional, lo siento, es un poco tarde para hacer esto. No tienes que deshacerte de tu cámara, solo cambia la contraseña y estarás bien", agregó el canadiense ante la sorpresa del dueño de la casa que no podía salir de su asombro.

Todo termina en una cordial despedida y con el residente estadounidense agradeciendo por el gesto al hacker. "Me alegra que lo hayas hecho, gracias por eso", dijo.

El registro audiovisual fue publicado posteriormente en Facebook, generando el asombro de miles de usuarios que afirmaron sentirse sorprendidos no solamente por el correcto accionar del experto, sino también por su delicadeza a la hora de conversar con el habitante de la vivienda.

La publicación realizada en Facebook acumula más de un millón y medio de reproducciones.