Francisco Ojeda decidió compartir el video en su perfil de Facebook. El clip de poco más de un minuto no tardó en hacerse viral en la mencionada red social y también en otras como YouTube y Twitter, pues su contenido es demasiado aterrador. El hecho ocurrió en México, exactamente en una antigua fábrica de Coca Cola.

Han pasado ya varias semanas desde que Francisco decidió romper su silencio tras conocer que alguien violó su privacidad y compartieron, con gente ajena a su trabajo, el video que había registrado en las instalaciones de la fábrica donde cumplía su labor como guardia de seguridad nocturno.

“Soy guardia de seguridad, rolo turno de mañana y de noche, solo se queda un guardia por turno de 12 horas y antes de que alguien se ría de mi respiración agitada, de mis groserías y demás, tuve los huevos para quedarme a grabar y no salir corriendo sin antes tener una prueba sólida de que no me estaba imaginando las cosas que se verán en el video”, fue el mensaje que escribió Francisco Ojeda al publicar el macabro material audiovisual.

Y es que el video que ya es viral en Facebook, y cuenta con más de 3 millones de reproducciones, es realmente espeluznante y te pondrá los pelos de punta. Francisco va contando en el clip que escucha sonidos extraños y que “alguien” abrió la regadera (ducha), además pide ayuda a sus compañeros pues aseguró ser el único guardia que se encontraba trabajando en ese momento.

La tensión va en aumento y su respiración cada vez es más agitada cuando se va acercando a las duchas. Al llegar al lugar logró captar el rostro de un supuesto fantasma realmente aterrador, el ente lo observaba sigilosamente desde unos metros más adelante.

Francisco, preso del pánico y miedo, soltó muchas groserías pero nunca dejó de grabar al supuesto fantasma de la fábrica de Coca Cola en México. El clip viral en Facebook ha estremecido a millones de internautas, pues no dudan de la veracidad de los hechos registrados. Juzga tú mismo si este material audiovisual ha sido, o no, manipulado.

La verdad detrás del "robo de líquido de rodilla" a fallecidos por COVID-19

