Dejó a su perro por unos minutos en el auto sin imaginar la 'catástrofe' que el can iba a ocasionar

▶ Benny, el perro que se negó a dejar a su amo en la cama de hospital y lo cuidó hasta el final



▶ Oveja se esconde en un desierto durante 6 años y reaparece teniendo un impresionante 'look'



FACEBOOK VIEO VIRAL | Puso ser peor. Duke es un perro que no sabe conducir, pero ese pequeño detalle no le impidió aventurarse detrás del volante. Los dueños de la mascota lo dejaron solo por un minuto en su auto, pero no se imaginaron que el impaciente can se pasaría al asiento del conductor y los 'castigaría' por haberlo dejado encerrado en el vehículo. El insólito hecho se volvió viral en Facebook.

Los vecinos de Duke, Janie y Jim Black, observaron desde la ventana de su casa en Aptos, California, Estados Unidos (EE.UU.), cómo el lujoso Mercedes-Benz S-Class 2001 de color dorado rodaba en retroceso por la calle. El lujoso vehículo terminó estrellándose contra un muro de contención de una casa, deteniendo el vehículo.

Cuando los Black salieron a ver qué había ocurrido, encontraron un cubo de basura aplastado y un perro muy sonriente mirándolos desde el asiento del conductor. La correa de Duke se había enredado alrededor de la palanca de cambios poniendo el auto en neutral, de acuerdo a KPIX . Las cosas podrían haber terminado trágicamente, pero Duke tiene suerte de que solo hubo un pequeño daño.

Hombre dejó a su perro dentro de su auto y todo terminó de forma catastrófica. (Foto: KatieKPIX) Hombre dejó a su perro dentro de su auto y todo terminó de forma catastrófica. (Foto: KatieKPIX)

De inmediato, Janie y Jim Black tomaron algunas fotos del daño y del conductor, que no parecía lamentarse mucho por lo que hizo. Afortunadamente, nadie resultó herido en el incidente, pero no fue una buena idea dejar al perro solo en el auto. Los perros pueden sufrir golpes de calor en un vehículo, incluso con las ventanas abiertas. O, como Duke, las cosas pueden enredarse rápidamente.



También te puede interesar...

Seis historias de cómo la incertidumbre reinó a bordo del Air Force One tras los ataques terroristas del 11-S



El 11 de septiembre de 2001, millones de personas en Estados Unidos (y en el mundo entero) se pegaron a sus televisores mirando con horror cómo los aviones secuestrados por terroristas de Al Qaeda atacaban el World Trade Center y el Pentágono; sin embargo, hubo un grupo de importantes figuras que, por breves momentos, únicamente recibían información a medias –y a veces errónea– mientras se desarrollaban los eventos de aquel trágico día. Se trataba de los pasajeros del Air Force One, entre los que se encontraba el entonces presidente George W. Bush... seguir leyendo

Embarazada da a luz en un auto y el pedido final del taxista se vuelve viral rápidamente



El chofer se convirtió en 'enfermero' y dirigió cada uno de los movimientos de los nuevos papás. (Foto: Pixabay) (Foto: Pixabay)

Los taxistas suelen vivir distintas experiencias dentro de sus autos. Son parte de peleas de parejas, sesiones de maquillaje ‘express’ o víctimas de robos, pero muy pocos tienen la oportunidad de presenciar un parto en vivo y en directo. Esto fue lo que le sucedió a un hombre que no solo quedó totalmente impactado con lo sucedido, sino que se volvió viral por su comentario final. El video llegó hasta Facebook y dio la vuelta al mundo.