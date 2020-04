Muchas parejas están siendo divididas por culpa del coronavirus. La enfermedad que no discrimina y que de un momento a otro toca tu puerta, ataca sin piedad hasta al más sano, logrando incluso, que pueda perder la vida. “Hasta que la muerte los separe”, dice el dicho, lamentablemente estás sucediendo.

Maura Lewinger decidió compartir su triste historia en Facebook. Joe, su esposo, era un hombre bastante fuerte y, con tan solo 42 años, una vida por delante, pero fue diagnosticado el Covid-19 y los planes que tenían juntos en Nueva York empezaron a desaparecer.

Los síntomas iniciaron leves, algo que parecía a simple y sin grandes motivos para alarmarse; sin embargo, después de un tiempo presentó problemas respiratorios y tuvo que ser internado de manera inmediata en un hospital.

“Mi esposo comenzó con síntomas leves, una fiebre muy baja y un par de días después se mantuvo en cuarentena. Pero la prueba le fue negada ya que no tenía los suficientes síntomas, y cuando logramos obtener la prueba, esos resultados se tardaron mucho más y nos dijeron que si empeoraba, que fuéramos a la sala de emergencias”, explicó la mujer en conversación con CNN.

Maura indicó que debido al alto riesgo de contagio de esta enfermedad y a las medidas sanitarias implementadas por el hospital, sus hijos y ella no podían visitarlo. Esto no puso un alto a las intensiones de la mujer, que logró ponerse en contacto por medio de una videollamada.

“Llamé en la mañana porque le habían puesto un respirador artificial y sedado y después lo transfirieron a la unidad de cuidados intensivos y le dije al enfermero la música que le gustaba, para que se la pusiera [...] Al otro día me esperé un poco para llamar y hablé con una enfermera que me aseguró que estaba estable, sin cambios [...] Cuando la doctora llamó esperaba escuchar la misma información, sin embargo me dijo que estaba preocupada porque su respiración no estaba bien”, detalló.

Tras luchar por su vida, Joe no logró resistir y perdió la vida, pero antes sus familiares lograron despedirse de él. Su esposa cantó el tema que usaron el día de su boda, fue así que la mujer presenció la muerte de su esposo.

“Cada día me escribía cartas bellísimas y le agradecí, y después recé. Pero la doctora tomó el teléfono y me dijo: ‘lo siento, pero ya no hay más pulso’. Y entonces le puse nuestra canción de bodas”, narró.

Maura realizó una publicación para exigir conciencia sobre la enfermedad. Es necesario que se queden en casa debido a que puede ser letal.

¿Qué es un coronavirus?

Los coronavirus son una amplia familia de virus que pueden llegar a causar infecciones que van desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, que se pueden contagiar de animales a personas (transmisión zoonótica). De acuerdo con estudios, el SRAS-CoV se transmitió de la civeta al ser humano, mientras que el MERS-CoV pasó del dromedario a la gente. El último caso de coronavirus que se conoce es el covid-19.

En resumen, un nuevo coronavirus es una nueva cepa de coronavirus que no se había encontrado antes en el ser humano y debe su nombre al aspecto que presenta, ya que es muy parecido a una corona o un halo.

