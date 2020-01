Esta es una de las historias más esperanzadora en las redes sociales en los últimos días y es que una persona lo había perdido absolutamente todo por culpa de los incendios en Australia pero el destino le tuvo preparada una sorpresa que, sin duda alguna, le dio un nuevo ‘empijón’ para seguir viviendo.

En Facebook se hizo viral la historia de un muchacho que vivía junto a su esposa en New South Wales (NSW), lugar que fue extremadamente afectado por los incendios en Australia y en el que lastimosamente su hogar fue completamente destruido a causa del fenómeno natural.

Ante esto, la vida no le sonreía a este muchacho ya que el trabajo y el seguro no le cubría los gastos en su totalidad y no tenía dinero, hasta que de un momento a otro, su esposa llega con una gran noticia y es que estos habían ganado una lotería local que estaba repartiendo $1 millón de dólares.

Los números del ticket especial que sacó la señora fueron 9, 42, 24, 13, 22 y ahora el chico guarda esto en su cabeza y corazón ya que le ha permitido tener la posibilidad de iniciar una nueva vida cuando pasen los incendios en el país australiano.

