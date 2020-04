Un conmovedor video ha llegado al corazón de los usuarios de Facebook después que la página ‘The dodo’ compartiera la historia de Buster, un can que sufría de ansiedad debido a su duro pasado. La vida que tuvo el animal fue tan dura que dejó secuelas en su memoria y esto se veía reflejado en su personalidad. Afortunadamente un día encontró una familia que le dio todo el amor que necesitaba y no escatimó en gastos para hacerlo feliz.

Antes de ser rescatado, Buster vivía en un refugio donde las condiciones no eran las mejores y además, no le prestaban la atención que necesitaba. El can era bastante tímido y evitaba el contacto con el resto de animales y personas, estas características hicieron que un hombre decidiera buscarle un hogar donde pudieran cuidarlo y ayudarle a sanar sus heridas, pero en el transcurso se encariñó con él y decidió quedárselo.

Fue así como el perrito se convirtió en su compañero de casa y pasaba los días durmiendo en un espacio bajo las escaleras. Si bien era dócil y cariñoso, los ataques de ansiedad y pánico continuaban, solo que esta vez tenía a alguien que lo cuidaba. El hombre, al ver que Buster había encontrado su lugar seguro bajo las escaleras, decidió construirle una pequeña casita para que se sintiera aún más cómodo y feliz.

No pasó mucho tiempo para que la ‘guarida’ del can estuviera lista y llena de comodidades. La habitación del animal incluye una cama, un televisor, una planta y tiernos objetos decorativos. El sentirse especial y parte de una familia llenó de seguridad al perrito, quien ahora tiene 12 años y disfruta visitar a niños enfermos, ancianos y centros de rehabilitación para llevarles un poco de alegría y amor. La historia del can se hizo viral en Facebook, donde acumula más de 685 mil ‘Me gustas’.

