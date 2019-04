Ilustrador rinde conmovedor homenaje a su gata fallecida

No cabe duda que cuando perdemos a un ser querido sentimos que dejamos ir con ese ser parte de nuestra vida y nos refugiamos en los buenos momentos que pasamos juntos. Esto le ocurrió a un ilustrador, quien perdió hace poco a su incondicional mascota. Esta conmovedora historia fue dada a conocer en Facebook y ha conmovido a miles de usuarios de la red social.

Chris Rahn, un reconocido ilustrador originario de San francisco, California, Estados Unidos, sufrió la pérdida de su gata Willow, después de haberla tenido con él 17 años, hecho que lo dejó devastado. “La adopté a mitad de mi primer año en la escuela de arte y fue mi primera mascota. Ella me vio pasar por todo: escuela, graduación, haciendo despegar mi carrera, rupturas. Fue duro dejarla partir”.

Sin embargo, un par de meses después de la muerte de su amiga recibió un mail en el que le proponían incluir la imagen de su mascota en el juego de cartas MTG (Magic: The Gathering), que son cartas coleccionables que representan una batalla entre poderosos magos.

“Salté cuando vi esta oportunidad y cuando llegó la asignación, se había adaptado para coincidir exactamente con Willow. Pintarla fue sumamente divertido, y me ayudó a superarlo. Ese es el camino sinuoso que llevó a mi hija a War of the Spark”, narró.

El próximo viernes 3 de mayo se lanzará oficialmente una nueva expansión para el juego de cartas coleccionables Magic. Se trata de War of the Spark.