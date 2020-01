Imagínense que están en una ecografía y le dicen que está embarazada con tres hijos en su haber. La sorpresa debe de ser tremenda, ¿no? Pues si eso pasa, imagínense ahora que les pase dos veces, ¡insólito! Este es el caso de una mujer a la que le sucedió esta situación.

Una historia se hizo viral en Facebook y es que en Nigeria , una señora vivía tranquilamente con sus trillizos, de los cuales hay dos gemelos; sin embargo, volvió a salir embarazada y al ir a hacerse una ecografía se dio con la sorpresa de que no era un niño o niña, sino que eran tres de estos, otra vez.

Ante tal situación, la mujer optó por escribir en su cuenta de Instagram la situación que estaba viviendo y la felicidad que le daba el tener una familia muy numerosa a pesar de que esto sea tan repentino.

“ÚNASE A MÍ Y GLORIFICAR A ESTE MARAVILLOSO DIOS OOOO ES OTRO JUEGO DE TRIPLET (DOS NIÑOS Y UNA CHICA) MI TESTIMONIO. A veces Dios retrasa nuestras bendiciones no porque no nos ama sino porque quiere darnos lo mejor. Estoy sirviendo a un Dios vivo ... Después de 8 años de esperar, llorar, sembrar semillas y, sobre todo, correr. Doctores mi dinero ... Dios lo hizo sin pedir dinero ... El primer set fue gemelos (un niño y una niña) Más tarde perdí uno. Luego, sigue mi primer grupo de trillizos menores de 11 meses, como en TRES HIJOS MARAVILLOSOS TODOS LOS HOMBRES. Ahora otro juego de triplete (DOS NIÑOS Y UNA CHICA) Como en 7 niños dentro de 3 años. (Mama X3 solo yo) ... y alguien dirá que no hay Dios. Dulce Jesús, te amo mucho ... Padre recuerda el útero que aún no ha sembrado, déjalos que den fruto. protege a todas las madres embarazadas y concédeles un parto seguro en el nombre de Jesús. Amén. OH MADRE DE AYUDA PERPETUA !!!!! ORA POR NOSOTROS OH AMANTE MADRE .. de lolojef”, fue lo que escribió en Instagram .

Video recomendado

Hombre es viral en redes tras presenciar un pelea y seguir comiendo tranquilamente

Hombre es viral en redes tras presenciar un pelea y seguir comiendo tranquilamente

TE PUEDE INTERESAR

Más videos:

Niño con dislexia realiza un retrato de John Cena con cubos Rubik

Niño con dislexia realiza un retrato de John Cena con cubos Rubik

Mezclan ‘Tusa’ con 'Amor Sincero’de Agua Marina en discoteca de Lima y hacen bailar a todos

Mezclan 'Tusa' con 'Amor Sincero'de Agua Marina en discoteca de Lima y hacen bailar a todos

Viral: Youtuber causó sensación con su versión ochentera de “Tusa”

Viral: Youtuber causó sensación con su versión ochentera de “Tusa”