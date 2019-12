Esta es la historia viral de Facebook de una mujer que cometió, a su parecer, el peor error de todos, tanto así que le valió el tomar la decisión de dejar las redes sociales por más de 25 años.

Nikki Hollis, una mujer en los Estados Unidos, afirmó que ha decidido tomarse 25 años sabáticos con el fin de no cometer, nunca más, el ‘error’ de darle un ‘me gusta’ a un post antiguo de Instagram de su ex enamorado, al cuál supuestamente ‘odia y detesta’ pero que no pudo dejar de revisar sus publicaciones.

“Si hubiera sido una foto reciente, no hay problema, podría haber dicho cualquier cosa como’ apareció en mi feed', pero imágenes de hace dos años y medio, de ninguna manera. Él sabe muy bien que me estaba sumergiendo profundamente en revisar sus fotografías", afirmó Nikki.

“Así que he anunciado en mis cuentas de Facebook, Twitter e Instagram que me estoy tomando un descanso de las redes sociales para mi salud mental y también porque es aburrido y lo he superado”. “Veinticinco años deberían ser suficientes para que todos olviden lo que hice. Quizás para entonces ni siquiera habrá redes sociales, ni teléfonos, ni electricidad″, prosiguió.

“A penas vi que el corazón blanco estaba creciendo en la foto, me di cuenta que estaba perdida”, finalizó.

Combinar en una foto gatos con Spiderman, el éxito de un artista tailandés

Combinar en una foto gatos con Spiderman, el éxito de un artista tailandés

Los incendios forestales son una amenaza para los koalas

Facebook Viral | Koalas | Incendios forestales en Australia | Video | nnda nnrt

La emotiva despedida de un piloto en el último vuelo antes de su jubilación

Facebook viral: La emotiva despedida de un piloto en el último vuelo antes de su jubilación | Chicago | Estados Unidos | FB | Face