Esta fotografía es tendencia en los últimos días y es que expresa el verdadero sentir de un pequeño que sufre por todo lo que se está viviendo en el país y en el mundo con respecto a la expansión del coronavirus y lo que sienten muchas humanos al perder a sus seres más queridos con este mal.

En Facebook e Instagram fue donde se viralizó especialmente en los últimos días y tiene lugar en Perú. Dicha imagen fue tomada a las 8:00 p.m. (hora local) a Alen, un pequeño niño de 6 años que vive en la ciudad de Guadalupe, La Libertad, y que fue captado en una pose que ha quedado retratada para la posteridad.

Claudia Alejandra Mora Abanto fue la fotógrafa que hizo viral la imagen en su cuenta de Facebook y que fue posteriormente replicada por miles de usuarios en las redes.

“Hoy en el barrio nos unimos para rezar y pedir a Dios por la situación de emergencia que estamos viviendo, para así compartir esperanza y fe.Aproveché minutos antes de que las personas salgan a sus puertas a orar para hacer una toma de todas las velas, grato fue el momento cuando encontré a este niño y aprovechando su concentración tomé la foto. Le pregunté luego que hacía y me respondió en su inocencia que le pedía solito un deseo a Dios y que salió porque en su casa había mucho ruido, que así su deseo no se iba a cumplir. Su deseo sin duda es claro, ellos no son ajenos a saber lo que está sucediendo”, acotó en su cuenta de Facebook .

“Yo quedé con una sonrisa en el rostro, con la fe y esperanza a 1000, pero sobre todo encantada de ser testigo del amor y confianza de ese niño a Dios. Que bello se les inculque aquello, aún en tiempos difíciles. Que la fe nunca muera💗”, finalizó.

Según cuenta, en ese barrio de la ciudad de Guadalupe, siempre se unen para rezar buscando un refugio ante todo este mal que se está viviendo en el Perú y todo el mundo.

