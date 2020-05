En tiempos de coronavirus muchas empresas se encuentran en problemas. La poca productividad -o muchas veces inexistente- produce que no tengan ingresos y que no puedan cumplir con algunos pagos, como por ejemplo, el de sus empleados. Más de un ejemplo de crisis es viral en Facebook.

Sin embargo, a pesar que algunos viven un mal momento, algunos otros se las ingenian para poder cumplir con sus trabajadores y entregarles un dinero para sobrevivir a la pandemia que afecta al planeta entero.

Larry Connor, CEO de una empresa de bienes raíces, le entregó como bono a sus empleados 1.6 millones de dólares que obtuvo en dividendos del mercado de valores, esto como una muestra de agradecimiento y para apoyarlos en la crisis.

“Acabamos de vender nuestra posición en cuatro acciones y ganamos alrededor de $1.6 millones en ocho días. Me sentí, por un lado, genial con (la venta). Pero luego dije: ‘Esto no me pareció bien’… así que dije: ‘Tomaré los $1.6 millones y se los daré a (los empleados)'”, dijo Connor en conversación con Yahoo.

The Connor Group fue fundado en 1992 y opera con 13 mil unidades de apartamentos en 14 mercados diferentes y maneja alrededor de 2.5 millones de activos. Su historia ya es viral en Facebook.

“Estamos todos juntos en esto. La gente necesita ayudar a otras personas, y yo alentaría a otras organizaciones y otras empresas a definir su propia forma única de hacerlo”, añadió Connor.

Los empleados de Connor recibieron entre 2 mil y 9 mil dólares cada uno que se espera que puedan servir para poder conllevar el coronavirus.

