Virales de Facebook | Un joven con discapacidad visual denunció por su red social a una cadena de cine internacional por un caso de discriminación, que tubo como lugar protagónico una de sus instalaciones en Miramontes, Ciudad de México.

Este deplorable hecho ha indignado a muchos internautas que no dudaron en compartir la denuncia pública en muestra de su apoyo; a tal punto que ha dado la vuelta al mundo y se ha hecho viral en ciudades de México, España y Estados Unidos.

Resulta que el joven decidió acudir ese día al cine con su perro guía, pero no imaginó que lo detuvieran en el camino de ingreso para condicionar su entrada, alegando que se encuentra prohibido el ingreso de mascotas al establecimiento.

"En Miramontes está con sus políticas de no animales y no mascotas, que desconozcan lo que es un perro guía como Lancelot, que me digan que me van a condicionar, que van a hacer una excepción conmigo de dejarme pasar, pero que si alguien se queja me van a sacar”, acusó a través de un video Gerardo Bermúdez, el agraviado.

Según el joven, el gerente y un guardia de seguridad de la sucursal lo amedrentaron, por lo que acusó haber sido víctima de discriminación.