Si bien no es obligatorio entregar propina luego de consumir en un restaurante, es común que las personas quieran dejar el vuelto que reciben o el monto que crean apropiado a la persona que les atendió. Sin embargo, para una joven mesera de México esto no es correcto y compartió su molestia a través de su cuenta de Facebook.

En las redes sociales se volvió viral la publicación de una joven mexicana que se quejó de la cantidad de propina que había recibido luego de atender a un hombre que gastó más de 4 mil pesos en comida. Este monto convertido a moneda peruana sería aproximadamente 700 soles.

Para la mujer, que trabaja como mesera, recibir tan solo 86 pesos, es decir 15 soles, por toda la cantidad que había consumido el hombre era algo insólito. Así que decidió tomarle una foto a la cuenta y compartirla en sus redes sociales.

“Me dejaron 86 de propina, si no tienen para pagar un servicio, no salgan a restaurantes amigos. Pidan en su casita, para llevar y tomen en su casa. No tengo porque andar pagando su servicio, gatos”, escribió la joven en su Facebook .

El usuario de Facebook Jim Ake fue el encargado de compartir y viralizar la publicación de la joven que tanta polémica ha causado en las redes sociales. El joven comenta que dejar propina no es una obligación y que más parece una forma de completar los bajos salarios.

“Ponte a pensar que un doctor hizo una cirugía y terminando de hacer la cirugía te diga y mi propina (...) No señor tu trabajo es hacer bien las cosas”, se lee en el post de Facebook .

Mientras que otras personas argumentan que los salarios deben estar mejor regulados y que los meseros deben recibir un sueldo digno para que la propina no sea un dinero extra ni su principal fuente de ingresos.

Publicación de Facebook de la joven mesera. (Foto: Facebook)

